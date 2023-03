Jakarta, 10 mars (VNA) – La banque d’Indonésie (BI) collabore avec la Banque d'Angleterre (BOE) pour organiser l'atelier des banques centrales de l'ASEAN sur l'amélioration du règlement brut en temps réel (RTGS), l'intégration des systèmes de paiement transfrontaliers et l'exploration des monnaies numériques de la banque centrale du 8 au 10 mars à Jakarta.

Organisé dans le cadre de l'année 2023 de la présidence indonésienne de l'ASEAN, l'atelier attire la participation de nombreuses banques centrales des États membres de l'ASEAN, dont la Banque centrale de Malaisie (BNM), la Banque centrale des Philippines (BSP), l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) et la Banque de Thaïlande (BOT).



C'est la manifestation de la synergie des banques centrales dans le prolongement de l'agenda prioritaire du G20, à savoir le secteur financier et le système de paiement à l'ère numérique, qui a été adopté en tant que livrable économique prioritaire (PED) de la présidence indonésienne de l'ASEAN en 2023.



L'atelier fait également partie du programme de coopération bilatérale entre la BI la BOE, qui est en cours depuis 2019 avec le soutien du ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni.



Au cours de cet événement de trois jours, les banques centrales partagent leurs expériences en matière de développement de la connectivité des paiements et de la finance numérique pour soutenir une croissance économique inclusive.- VNA

