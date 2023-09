Hanoi (VNA) - Deux autres banques commerciales publiques, Vietinbank et BIDV, ont abaissé mardi 19 septembre leurs taux d’intérêt des dépôts pour atteindre le niveau le plus bas enregistré pendant la pandémie de Covid-19.

Chez Vietinbank, l'une des quatre banques commerciales publiques qui ont abaissé leurs taux d’intérêt aux niveaux pendant le Covid-19. Photo: VNA



Plus précisément, les deux banques ont réduit leurs taux de 0,2 ou 0,3 point de pourcentage pour les dépôts d’une durée de trois mois ou plus.Pour les dépôts à trois mois, le taux a été révisé à la baisse, passant de 3,8% à 3,5% par an, tandis que celui des dépôts à six ou neuf mois est de 4,5% par an, en baisse de 0,2 point de pourcentage.Le taux des dépôts à 12 mois a également été abaissé de 0,3 point de pourcentage, à 5,5 % par an.Pour les dépôts à un mois et à deux mois, le taux reste à 3%.Ces taux des deux banques sont similaires à ceux de Vietcombank et Agribank, révisés à la baisse le 14 septembre.En plus de ces quatre grands, de nombreuses banques commerciales ont déjà annoncé des réductions des taux d’intérêt sur les dépôts, notamment pour les durées de 6 mois ou plus.Comme à Saigonbank, les taux d’intérêt sur les dépôts ont diminué de 0,3 point de pourcentage par an pour atteindre 6,3% par an pour une durée de 13 mois, ce qui en fait la plus forte réduction.BacABank a également réduit le taux de 0,25 à 0,3 point de pourcentage par an pour les dépôts d’une durée de 6 mois, ramenant le taux d’intérêt le plus élevé de la banque à 6,4% par an. – VNA