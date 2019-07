Phnom Penh, 29 juillet (VNA) - Les Associations d'amitié entre le Vietnam et le Cambodge et entre le Cambodge et le Vietnam ont publié le 29 juillet une déclaration commune renforçant le voisinage amical, l'amitié traditionnelle et la coopération à long terme entre les deux nations.

Photo : VNA

Environ 200 délégués des deux Associations et des représentants de six provinces frontalières vietnamiennes et cambodgiennes ont passé en revue leurs activités communes menées au cours des quatre dernières années lors d’une conférence tenue dans la province cambodgienne de Svay Rieng.

Les deux parties ont convenu de continuer à réaliser l'accord signé en décembre 2015 pour sensibiliser le public à l'amitié bilatérale et au partenariat intégral, contribuant à renforcer la compréhension et la confiance mutuelles.

Ils ont promis de convoquer une réunion tous les deux ans pour examiner la mise en œuvre des accords et discuter des activités futures.

Le vice-Premier ministre cambodgien et président de l'Association d'amitié Cambodge-Vietnam Men Sam An a déclaré que les liens entre les deux peuples, en particulier le commerce transfrontalier, se sont resserrés.

Vu Mao, président de l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge, a déclaré que cette Association avait créé le club des entrepreneurs vietnamiens et cambodgiens à Hô Chi Minh-Ville, aidé à donner des soins de santé aux pauvres du Cambodge, ainsi qu'à soutenir des étudiants cambodgiens au Vietnam.

Depuis 2009, les deux Associations d'amitié ont effectué un certain nombre de visites d'hommes d'affaires, de dirigeants de localités frontalières et d'anciens volontaires vietnamiens.

Du 3 au 5 janvier, des représentants de l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge ont accompagné les responsables du Parti populaire cambodgien à une cérémonie organisée à Hanoi pour marquer le 40e anniversaire de la victoire de la défense de la frontière du Sud-Ouest et de la victoire contre le régime génocidaire de Pol Pot.-VNA