La cérémonie de clôture de la 7e conférence des Commissions des Relations extérieures des Assemblées nationales des trois pays Cambodge-Laos-Vietnam, le 18 août à Quang Ninh.

Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) – Après deux jours de travail, la 7e conférence des Commissions des Relations extérieures des Assemblées nationales (AN) des trois pays Cambodge-Laos-Vietnam a été clôturée le 18 août dans la province vietnamienne de Quang Ninh, avec la publication d’une déclaration commune trilingue en khmer, en laotien et en vietnamien, accompagnée d’une version en anglais.

La publication de cette déclaration vise à intensifier la solidarité et l’amitié traditionnelle entre les trois AN ainsi qu’à accélérer la mise en œuvre des projets de coopération au sein du Triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam (CLV-DTA) conclus par les gouvernement des trois pays.

Dans la déclaration commune, les Commissions des Relations extérieures des AN des trois pays ont réaffirmé leur engagement à mettre en œuvre de manière effective les déclarations communes déjà adoptés lors des précédentes conférences, à intensifier leur coopération en matière législative et de supervision, à mener les activités de supervision sur les problèmes d'intérêt commun du CLV-DTA, à promouvoir la coopération dans la gestion des ressources en eau et forestières ainsi que dans l'adaptation au changement climatique, la cybersécurité, la formation des ressources humaines…

La déclaration commune a également appelé les gouvernements des trois pays à collaborer étroitement et à prendre des mesures nécessaires pour endiguer le commerce illégal des produits sylvicoles et le trafic de drogue.

Elle a aussi affirmé l’importance de la mobilisation des aides de partenaires de développement et d’institutions financières internationales au service des plans de développement socioéconomique et culturel dans la région, dont le plan de connectivité des trois économies CLV d’ici 2030.

Elle continue à demander au comité de coordination de CLV-DTA de collaborer avec d’autres parties concernées dans la mise en œuvre de projets de soutien.

Selon la déclaration commune, la 8e conférence des Commissions des Relations extérieures des AN des pays CLV sera organisée en 2021 au Cambodge sous l’égide de la Commission des Relations extérieures, de la Coopération internationale, de l’Information et de la Communication de l’AN cambodgienne.

Le Triangle de développement du CLV comprend 13 provinces avec une superficie totale de 144.300 km² et plus de sept millions d’habitants, représentant respectivement 19,3% de la superficie et 6,1% de la population totale des trois pays. Depuis l’établissement de ce mécanisme de coopération, les trois pays CLV ont organisé dix sommets et 12 réunions au niveau ministériel.

Le développement du triangle CLV contribue non seulement au développement socioéconomique des trois pays mais aussi à la matérialisation de la Vision de la communauté de l’ASEAN d’ici 2025. -VNA