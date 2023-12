Vientiane (VNA) - Une séance sur le renforcement du rôle de surveillance des Assemblées nationales Cambodge-Laos-Vietnam (CLV) dans la défense et la sécurité afin d’assurer la paix et la stabilité s’est tenue mardi 5 décembre, dans le cadre du premier Sommet parlementaire CLV, à Vientiane, au Laos.

Vue de la séance, à Vientiane, au Laos, le 5 décembre. Photo : daibieunhandan.vn



Lors de l’événement, le président de la Commission de la défense et de la sécurité de l’Assemblée nationale du Vietnam, Lê Tân Toi, a souligné le rôle crucial des trois législatures dans les activités de contrôle et en particulier dans la surveillance dans le domaine de la défense et de la sécurité.



Il les a exhortés à maintenir davantage leur rôle de surveillance pour inciter chaque gouvernement à mettre en œuvre efficacement les accords signés sur la défense et la sécurité nationales, afin d’assurer la sécurité, la sûreté, la paix et la stabilité dans la zone du triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam.



La partie vietnamienne a également proposé aux gouvernements des trois pays de demander régulièrement à leurs agences compétentes impliquées dans la gestion et la protection des frontières de bien coordonner les patrouilles bilatérales afin de protéger fermement les frontières et les bornes frontières, de partager des informations et de lutter contre divers crimes dans les zones frontalières, en particulier les activités terroristes et ceux visant à renverser les administrations des trois pays.

Ensemble avec la délégation vietnamienne, les parties cambodgienne et lao ont suggéré de continuer à renforcer le contrôle de la mise en œuvre des accords bilatéraux signés, notamment dans les domaines de la prévention et du contrôle de la criminalité, des investissements et du commerce, de la gestion des résidences, tout en intensifiant les négociations et la signature de traités internationaux pour résoudre les questions de défense et de sécurité, facilitant ainsi le développement socio-économique dans la zone du triangle de développement.

Elles ont souligné la nécessité d’identifier et de renforcer les mécanismes d’échange d’informations et d’activités des trois commissions afin de coordonner efficacement la mise en œuvre des accords signés.

Les trois parties ont convenu de poursuivre leur lutte contre les crimes liés au trafic de drogue et au trafic d’êtres humains, de renforcer la coopération dans les domaines de la sécurité de l’eau et de la neutralisation des des bombes, mines et munitions non explosées laissées par les guerres. – VNA