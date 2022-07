Dak Lak (VNA) - La province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre) a accueilli près de 540.000 touristes au cours des 6 premiers mois de 2022, soit une augmentation de près de 40% par rapport à la même période de 2021, a informé le Département provincial de la culture, des sports et du tourisme.

Touristes visitant le Musée mondial du café. Photo: baodaklak.vn

Les touristes nationaux sont estimés à plus de 536.000, atteignant 60,59% du plan et +40% en rythme annuel; et les touristes étrangers à 3.250, +130,5%. Les recettes touristiques sont estimées à 432 milliards de dongs, atteignant 56,14% du plan et +30% en un an.



Depuis le début de l’année, l’industrie du tourisme de la province a organisé de nombreux programmes de promotion tels que: invitation d’une délégation d’entreprises touristiques de Khanh Hoa à enquêter sur les produits et services touristiques et organisation d’un séminaire pour promouvoir, faire connaître et connecter les produits touristiques de Dak Lak-Khanh Hoa.



De plus, la province a accueilli la "Caravane" à travers le Vietnam, une délégation du département du tourisme de Hanoi pour enquêter sur les produits touristiques et échanger sur la gestion étatique du tourisme... afin de restaurer le secteur après la pandémie de Covid-19.



En outre, depuis mai, le Département de la culture, des sports et du tourisme de la province a redémarré le programme de spectacles culturels de gongs, qui a lieu deux fois par mois le deuxième et le dernier samedi du mois, dans la cour du Centre culturel de la province.

Ces spectacles, en plus de répondre à la demande de la population locale et des touristes, contribue également à préserver et promouvoir "Espace culturel des gongs des Hauts Plateaux du Centre", classé dans la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. – CPV/VNA