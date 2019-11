Hanoï (VNA) - L’industrie de la transformation alimentaire au Vietnam est sur la voie du développement avec une très bonne qualité. Actuellement, les produits alimentaires transformés des entreprises vietnamiennes sont de plus en plus populaires auprès des Allemands, a affirmé Andreas Krey, directeur général du Bureau du développement du Land de Thuringe lors de la cérémonie d’ouverture du Vietnam Foodexpo 2019 à Ho Chi Minh-Ville.La transformation des aliments est l'une des industries prioritaires du Vietnam afin d'accroître la production et la valeur d'exportation de ses produits agricoles et aliments transformés.Selon Andreas Krey, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l'Union européenne (UE), en particulier l'Allemagne, se développe rapidement et le Vietnam enregistre un excédent commercial avec l'UE. En outre, l'accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA), approuvé début 2019, stimulera les exportations.Les fruits et produits aquatiques du Vietnam seront exportés plus fortement vers le marché européen.Pour sa part, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Do Thang Hai, s’est déclaré convaincu que la participation du Land de Thuringe et des pays et territoires dans le monde offrirait aux entreprises et visiteurs des possibilités pratiques d'accéder à des produits conformes à la nouvelle tendance des marchés alimentaires nationaux et étrangers, aidant le Vietnam à se doter d'une industrie agroalimentaire sûre et moderne. -CPV/VNA