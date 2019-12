Hanoi (VNA) – Entre janvier et novembre, les exportations vietnamiennes vers les marchés membres de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) ont enregistré une forte croissance.

Les exportations vietnamiennes vers les pays ayant conclu des ALE en forte croissance. Photo: Tapchicongthuong

Selon le rapport publié par le ministère de l’Industrie et du Commerce, le commerce extérieur entre janvier et novembre est estimé à 473,73 milliards de dollars, dont 241,42 milliards pour les exportations ( 7,8%) et 232,31 milliards pour les importations ( 7,4%).Bien qu’il ne reste qu’un mois pour terminer 2019, le chiffre d’affaires à l’export a atteint 91,8% de l’objectif fixé en début d’année, a déclaré le vice-ministre Dô Thang Hai.Malgré une situation économique mondiale complexe, avec la baisse des activités commerciales et d’investissement et le renforcement des barrières non tarifaires, le Vietnam maintient une bonne croissance de ses exportations et des excédents commerciaux record, ce qui montre l’utilisation efficace des opportunités offertes.Le vice-ministre Dô Thang Hai a souligné l’excédent commercial du Vietnam pour la quatrième année consécutive. La mise en œuvre des accords de libre-échange de nouvelle génération a contribué de manière significative à la croissance des exportations du pays.En 11 mois, les exportations vers l’UE ont atteint 38 milliards de dollars (-2,3%); en Chine, 37,4 milliards (-0,6%); en ASEAN, 23,4 milliards ( 2,4%); au Japon, 18,6 milliards ( 7,6%); en République de Corée, 18,4 milliards ( 10,1%).Plus précisément, les produits vietnamiens continuent d’être exportés vers les marchés “traditionnels” et de trouver de nouveaux marchés en tirant profit des accords de libre-échange.Les pays avec lesquels le Vietnam a signé un accord de libre-échange ont enregistré une bonne croissance. Les exportations au Japon en 11 mois ont augmenté de 7,6%; en République de Corée de 10,1%; en ASEAN de 2,5%; en Russie de 9,1%; en Nouvelle-Zélande de 6,8%…En particulier, les exportations vers les marchés membres du CPTPP se sont envolées. Les exportations au Canada en 11 mois ont ainsi atteint 3,5 milliards de dollars ( 27,2%), au Mexique, 2,7 milliards ( 29,5%). – CPV/VNA