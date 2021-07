L’Assemblée nationale discute de la politique d'investissement pour le Programme national cible sur l’édification de la Nouvelle ruralité pour 2021 - 2025. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Lors de la séance de travail tenue mardi matin, l’Assemblée nationale (AN) a discuté de la politique d'investissement pour le Programme national cible sur l’édification de la Nouvelle ruralité pour la période 2021 - 2025.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Le Minh Hoan, a déclaré que l'objectif ultime de ce programme est de faire en sorte que les zones rurales "deviennent des endroits où il fera bon vivre".

Par conséquent, le programme de Nouvelle Ruralité doit couvrir toutes les 63 villes et provinces, a-t-il souligné.

Selon le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, outre la poursuite du développement des infrastructures, la création de conditions favorables pour les agriculteurs, une plus grande attention doit être accordée à l’amélioration des revenus et de la qualité de vie grâce à de nouveaux modèles agricoles, à l'agriculture circulaire et à l’agriculture intelligente.

L'agriculture, les agriculteurs et les zones rurales sont les trois piliers indissociables de ce programme. La restructuration du secteur agricole est la force motrice de l’édification de la Nouvelle ruralité, a martelé Le Minh Hoan.

En outre, l’éducation des agriculteurs, la culture rurale, l'égalité des sexes, la nutrition, etc. sont aussi des facteurs contribuant à la réussite du programme sur l’édification de la Nouvelle ruralité, a-t-il ajouté.

Selon le ministre, il devrait avoir des programmes de formation destinés aux autorités locales pour les aider à accéder aux nouvelles valeurs du Programme national cible sur l’édification de la Nouvelle ruralité pour la période 2021 – 2025.-VNA