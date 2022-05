Hanoi (VNA) - Le nombre de passagers transitant par les aéroports vietnamiens a dépassé 1,1 million en quatre jours fériés à l’occasion de l’anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril) et de la Journée internationale du travail (1er mai), a rapporté l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV).

Des aéroports à l’aéroport international Tân Son Nhât, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

La fréquentation des aéroports représente une baisse annuelle de 3,3%, mais le flux de marchandises a atteint 15.900 tonnes, en hausse de 7,5% sur un an, a-t-elle précisé.

Les aéroports internationaux Tân Son Nhât à Hô Chi Minh-Ville dans le Sud, Nôi Bai à Hanoi et Dà Nang dans la ville éponyme du Centre ont reçu respectivement 375.000, 240.000 et 94.800 passagers, ainsi que 4.900, 9.600 et 316 tonnes de marchandises.

Les compagnies aériennes vietnamiennes ont opéré 3.600 vols, en baisse de 13,5% par rapport à la même période l’an dernier. Parmi les vols, 3.300 ont décollé à l’heure et 25 ont été annulés.

Cette année, l’anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale et la Journée internationale du travail, tombaient un samedi et un dimanche qui sont des jours non ouvrés, les gens avaient donc deux jours de congé supplémentaires les 2 et 3 mai. – VNA