Hanoi, 6 juillet (VNA) – Le Département de la gestion et de la supervision de la comptabilité et de l'audit du ministère des Finances a tenu le 6 juillet à Hanoi un colloque intitulé ‘’Révolution de technologies 4.0: opportunité et défis pour la comptabilité et l’audit’’ en collaboration avec l'Association des comptables agréés du Royaume-Uni (ACCA).

Vue du colloque intitulé ‘’Révolution de technologies 4.0: opportunité et défis pour la comptabilité et l’audit’’ à Hanoi. Photo : VNA

Selon Dang Van Thanh, président de l’Association de la comptabilité et de l’audit du Vietnam, la comptabilité est l'un des principaux domaines d'application des technologies de l'information. Le processus de comptabilité a été et sera fondamentalement modifié puisque la plupart des pratiques comptables sont compatibles avec les technologies de l'information, y compris la comptabilité et la présentation de l'information financière.



Selon Narayanan Vaidyanathan, chef de la division mondiale de la recherche de l'ACCA, l'utilisation des données en nuage est relativement bien développée dans les pays en raison de l'accessibilité des informations depuis n'importe quel lieu.



Cependant, la révolution industrielle 4.0 pose un défi de sécurité dans la gestion de la comptabilité, des activités de paiement, des activités d'investissement. Cela implique une sécurité renforcée du réseau et une démarche responsable s'agissant de la confidentialité des informations personnelles.

Pour profiter activement des avantages des techniques dernier cri, Dang Van Thanh, président de l'Association des comptables et des auditeurs du Vietnam, a réaffirmé la nécessité de mettre en place de nouvelles méthodes de comptabilité en innovant dans les domaines de la collescte, du traitement des documents et des données comptables.- VNA