Berlin (VNA) – Le journaliste allemand Hellmut Kapfenberger a exprimé son impression sur les réalisations de développement du Vietnam et ses efforts pour améliorer les conditions de vie de sa population dans une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Berlin.

D’un pays à bas revenus, le Vietnam a rejoint le rang des pays à revenu intermédiaire. Photo: VNA

Il a déclaré que le Vietnam a réalisé de nombreuses grandes réalisations dans le renouveau à orientation socialiste dirigé par le Parti communiste du Vietnam (PCV), avec des infrastructures continuellement construites et développées, tous les aspects de la vie sociale s’améliorant, les droits de l’homme garantis, la vie des gens en amélioration par rapport aux périodes précédentes.Le journaliste, qui a écrit de nombreux livres sur le Vietnam, a déclaré que le pays a obtenu de bons résultats dans le processus de modernisation, a connu une forte croissance économique et est devenu une économie très dynamique, bien intégrée au monde.D’un pays gravement touché par la famine, le Vietnam est aujourd’hui devenu l’un des premiers exportateurs mondiaux de riz et de café. De nombreux autres produits agricoles de la nation d’Asie du Sud-Est sont également largement connus dans le monde.Les efforts du gouvernement vietnamien pour garantir les droits de l’homme ont été clairement démontrés lors de la lutte contre la pandémie de Covid-19, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam avait à la fois répondu avec souplesse à la pandémie tout en continuant à stimuler le développement socio-économique.Le Parti et l’État vietnamiens ont toujours prêté attention à l’égalité des sexes et à la garantie des droits de l’homme pendant la pandémie, en particulier pour les groupes vulnérables tels que les personnes âgées, les femmes, les enfants et les personnes handicapées, ce qui a créé un grand consensus dans la société, a affirmé Kapfenberger. Il a également fait l’éloge de la campagne de vaccination contre le Covid-19 du pays.Concernant l’engagement du Vietnam dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU au Soudan du Sud, le journaliste a déclaré que parmi les 15 pays enregistrés pour mener à bien cette mission, le Vietnam a été sélectionné par l’ONU. Cela prouve que le Vietnam est un membre responsable et respecté par la communauté internationale.Hellmut Kapfenberger était correspondant de l’agence de presse est-allemande ADN et du journal New Germany au Vietnam en 1970-73 et 1980-84. – VNA