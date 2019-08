Un centre commercial à Bangkok. Photo: Internet

Bangkok (VNA) - Les échanges commerciaux entre la Thaïlande et 17 partenaires avec qui le Royaume a signé des accords de libre-échange ont atteint 140 milliards de dollars au premier semestre. L’ASEAN est demeurée son premier partenaire commercial.

Selon le Département des négociations commerciales du ministère thaïlandais du Commerce, entre janvier et juin, les exportations thaïlandaises vers ces 17 marchés partenaires se sont chiffrées à 70,16 milliards de dollars, et les importations à 72,81 milliards de dollars.



L’ASEAN (Association des Nations de l'Asie du Sud-Est) est demeurée le plus grand partenaire commercial de la Thaïlande avec un commerce bilatéral de 53,56 milliards de dollars, devant la Chine avec 37,85 milliards, le Japon avec 28,92 milliards, l’Australie avec 7,11 milliards et la République de Corée avec 6,96 milliards.

Pour faire face aux tensions commerciales mondiales, le vice-Premier ministre et ministre thaïlandais du Commerce, Jurin Laksanawisit, et le président de la Chambre de Commerce thaïlandaise, Kalin Sarasin, ont convenu d’établir un mécanisme de collaboration entre le ministère du Commerce et le secteur privé pour suivre la situation du commerce international, ainsi que pour augmenter les exportations nationales. -VNA