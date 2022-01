Production de composants électroniques. Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – En 2022, les accords de libre-échange, dont le Partenariat économique régional global (RCEP) qui vient d’entrer en vigueur le 1er janvier, doivent continuer d’être l’un des moteurs de la croissance de l’économie vietnamienne.



Cependant, selon les experts, la condition préalable concerne les propres efforts des entreprises pour améliorer leur compétitivité, renforcer l’innovation et s’adapter au processus d'intégration économique internationale.



En 2021, le Vietnam a affiché un excédent commercial de 4 milliards de dollars malgré les impacts de la pandémie de coronavirus, et cela est dû partiellement aux accords de libre-échange. Quinze accords de libre-échange en vigueur ont contribué à intensifier les exportations vietnamiennes, favoriser la participation du Vietnam aux chaînes de valeur mondiales.



Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, au bout d’un an de mise en oeuvre de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne (UE) et le Vietnam (EVFTA en abréviation anglaise), les exportations vietnamiennes vers l’UE ont atteint 40,07 milliards de dollars, soit une hausse de 14%. L’accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni (UKVFTA), qui est mis en oeuvre depuis le début de 2021, a contribué à porter le commerce bilatéral à près de 6,6 milliards de dollars. Pour l’accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), les exportations vietnamiennes vers le Canada et le Mexique ont progressé de 19,5% et de 46,1%, progressivement...



Pour améliorer la compétitivité, le ministère de l’Industrie et du Commerce conseille aux entreprises de chercher à améliorer continuellement la qualité de leurs produits. En 2022, le ministère continue de chercher à améliorer l’efficacité de la mise en oeuvre des accords de libre-échange pour assurer la durabilité. -VNA