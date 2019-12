Hanoi (VNA) - Les ambassades du Vietnam au Japon et en Espagne ont organisé des cérémonies pour marquer le 75e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam (APV) et le 30e anniversaire de la Journée de la défense nationale, et présenter le Livre blanc sur la défense nationale du Vietnam 2019.

L’ambassadeur du Vietnam au Japon, Vu Hông Nam, prend la parole lors de la cérémonie de célébration des 75 ans de l'Armée populaire du Vietnam à Tokyo. Photo: VNA



L’événement à Tokyo jeudi 19 décembre a vu la présence du vice-ministre japonais de la Défense, Nishida Yasunori, des délégations diplomatiques et attachés de défense de différents pays au Japon, et ainsi des Vietnamiens vivant au Japon.

L’ambassadeur du Vietnam au Japon, Vu Hông Nam, a passé en revue l’histoire de la fondation et du développement de l’APV.

Il a informé les invités de la participation du Vietnam aux activités de coopération régionale et internationale en matière de défense, ainsi qu’aux opérations de maintien de la paix des Nations unies depuis 2014 au Soudan du Sud et en République centrafricaine.

Le diplomate a hautement apprécié le développement rapide la coopération vietnamo-japonaise en matière de défense durant ces derniers temps, et a espéré que le partenariat stratégique étendu entre les deux pays devrait se développer davantage, notamment dans le domaine de la défense.

Lors d’une cérémonie le 18 décembre à Madrid, l'attaché attaché militaire du Vietnam en Espagne, Bui Xuân Phong, a souligné que l'APV a activement participé aux efforts d'intégration internationale et de développement des relations extérieures de défense, notamment la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies.

Le colonel Bui Xuân Phong a souligné que la défense nationale du peuple entier du Vietnam est une défense "du peuple, par le peuple, pour le peuple".

Il a également mis l’accent sur la perspective d'une bonne relation de défense entre le Vietnam et l'Union européenne (UE) en général et avec l'Espagne en particulier, et a estimé qu'une coopération active en matière de défense contribuerait à renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples des pays pour la paix et la prospérité commune.

Le Livre blanc sur la défense nationale 2019 du Vietnam exprime les points de vue, les évaluations et les prévisions des situations mondiales, régionales et nationales liées aux défis de la défense du Vietnam.

Il traite des questions fondamentales de la politique de défense nationale du Vietnam et des changements dans l’organisation et l’équipement de l’APV et de la milice et des forces d’autodéfense. – VNA