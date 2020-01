Hanoi (VNA) - Le Vietnam Report JSC et le journal VietnamNet ont annoncé les 500 plus grandes entreprises du Vietnam (VNR500) en 2019 lors d’une cérémonie tenue jeudi 9 janvier à Hanoi.

Source: enternews.vn

L’événement vise à honorer les plus grandes entreprises au Vietnam, qui ont obtenu des succès remarquables dans les activités productives et commerciales.Sur la liste figurent Samsung Electronics Thai Nguyen Co Ltd, Electricité du Vietnam (EVN), PetroVietnam, Viettel et Petrolimex.De grandes entreprises telles que Vingroup, la société de raffinage et de pétrochimie Binh Son, la Banque d’agriculture et de développement rural (Agribank), Banque commerciale par actions d’investissement et de développement du Vietnam (BIDV) et le Groupe national des industries du charbon et des minerais du Vietnam (Vinacomin) sont également inclus dans la liste.Le rapport du directeur général du Vietnam Report, Vu Dang Vinh, a déclaré qu’il s’agit de la 13e année consécutive que le classement VNR500 est publié pour aider à construire et promouvoir le prestige et les marques commerciales des entreprises locales.Il vise également à aider les entreprises à attirer des ressources financières et à accéder à de nouvelles opportunités commerciales en renforçant la confiance des partenaires et des investisseurs, ainsi qu’à renforcer leur compétitivité et leur développement durable, en particulier dans le contexte d’une intégration plus poussée du Vietnam à l’économie régionale et mondiale, a-t-il ajouté.À cette occasion, Vietnam Report a publié le Livre blanc sur l’économie vietnamienne 2020, recueillant diverses opinions des économistes et entreprises sur la situation économique du pays durant ces derniers temps, mettant en évidence le potentiel et les défis de croissance des grandes entreprises, et proposant des solutions pour soutenir leurs orientations de développement. – VNA