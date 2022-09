Le groupe des télécommunications de l'Armée Viettel figure dans le top 10 de la liste PROFIT 500. Photo: Viettel

Hanoï (VNA) - Le 15 septembre, la société Vietnam Report et le journal en ligne VietNamNet ont officiellement dévoilé la liste des 500 entreprises du Vietnam aux plus grands profits (PROFIT 500) en 2022.

Le top 10 de la liste comprend le Groupe gazo-pétrolier national du Vietnam (PetroVietnam - PVN), la SARL Samsung Electronics Thai Nguyen (SEVT), le goupe Hoa Phat, le groupe des télécommunications de l'Armée Viettel, la Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank), la Banque commerciale par actions des Technologies et du Commerce (Techcombank), le groupe Électricité du Vietnam (EVN), la Banque commerciale par actions d’industrie et de commerce du Vietnam (VietinBank), la Banque commerciale par actions de l'Armée du Vietnam (MB Bank), et la Banque de l'Agriculture et du Développement rural (Agribank).

Les trois secteurs comptant le plus grand nombre d'entreprises dans ce classement sont promotion immobilière et construction, finance, et alimentation et boissons.-VNA