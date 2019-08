Hanoi (VNA) – Le Centre des expositions culturelles et artistiques de Hanoi propose une exposition intitulée «Les 50 ans du Testament du Président Hô Chi Minh», du 30 août au 3 septembre.

Photo: VNA

L’événement a été rendu possible grâce à la participation de nombreuses localités liées à la vie révolutionnaire du grand dirigeant: Nghê An, Cao Bang, Thai Nguyên, Hô Chi Minh-ville et Hai Duong.

On y trouve près de 200 documents, images et objets, dont des reproductions des dix pages du Testament. Dans le cadre de l’exposition, sont prévus des rencontres avec des personnalités et un programme artistique en l’honneur du Président Hô Chi Minh.

Par ailleurs, le 30 août au Musée Hô Chi Minh de Thua Thiên-Huê (Centre), l’exposition «Chemin de rêves - 50 ans du Testament du Président Hô Chi Minh» présente au public quelques 300 documents et artefacts.



Le même jour, mais à Hanoi, le Département de la jeunesse de l’Armée vietnamienne, le Commandement de la garde du mausolée du Président Hô Chi Minh, le journal Armée populaire, et la radiotélévision de l’Armée ont co-organisé une table ronde sur le grand dirigeant.

Le même jour, le Musée des beaux-arts du Vietnam à Hanoi a inauguré une exposition intitulée «En mémoire du Président Hô Chi Minh». Une cinquantaine d’œuvres artistiques de 39 peintres et sculpteurs sont exposées jusqu’au 6 septembre.

Toujours le 30 août, le comité du Parti communiste du Vietnam pour la province de Quang Ninh (Nord) a présenté au public un livre photo intitulé «Le Président Hô Chi Minh et Quang Ninh».

Le Testament du Président Hô Chi Minh constitue un précieux document historique, un bien inestimable du Parti et du peuple vietnamiens. Ce testament est la quintessence de la pensée, de la morale et de la noble âme du Président Hô Chi Minh, héros de l’indépendance nationale, éminent homme de culture, ou encore grand penseur, théoricien hors pair et stratège génial. – VNA