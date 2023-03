Numéro artistique lors de la cérémonie. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a organisé jeudi 23 mars une cérémonie pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Italie (23 mars 1973 - 2023). Cette année marque également le 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique entre les deux pays.



Lors de la cérémonie, Phan Van Mai, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a particulièrement mis l'accent sur les relations de plus en plus étroites entre les deux pays.



Au cours du dernier demi-siècle, les relations entre l'Italie et le Vietnam se sont développées dans divers domaines. Leur bonne amitié traditionnelle s’est consolidée, a affirmé le dirigeant de la mégapole du Sud.



Hô Chi Minh-Ville a toujours été l'une des localités qui promeuvent activement la coopération avec l'Italie. Les relations entre Hô Chi Minh-Ville et l'Italie ont abouti à de nombreuses réalisations dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'éducation et de la formation, de la culture et du tourisme, a-t-il souligné.



Phan Van Mai a déclaré que l'économie était toujours l'un des domaines prioritaires. L'économie italienne s'oriente vers l'application des technologies modernes, vertes, propres et respectueuses de l'environnement. C'est aussi le sens de l'économie de la mégapole du Sud.



La conformité dans l'orientation de développement économique est une prémisse importante pour que les deux pays cherchent à porter le commerce bilatéral à de 10 milliards de dollars dans les temps à venir, a souligné Phan Van Mai.

Délégués de la cérémonie. Photo: VNA



De son côté, Enrico Padula, consul général d’Italie à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que les relations entre l'Italie et le Vietnam couvraient de nombreux aspects, dont les technologies. Selon lui, l'Italie peut fournir des technologies ainsi que des expertises pour mener à bien des projets de développement de l’économie verte au Vietnam.



Les deux pays peuvent également coopérer dans d’autres domaines comme l’industrie spatiale et la culture, a-t-il indiqué. -VNA