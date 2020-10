Hanoi (VNA) – Selon un rapport du gouvernement sur les entreprises étatiques, en 2019, le chiffre d’affaires total des entreprises étatiques a atteint 1.656.124 milliards de dôngs, soit une augmentation de 7% par rapport à 2018.

En 2019, le total des actifs des entreprises étatiques augmente de 3% par rapport à 2018. Photo : CafeF

À la fin de l’exercice 2019, 491 entreprises étatiques ont présenté leur rapport financier. En conséquence, le total des actifs s’élève à 2.992.834 milliards de dôngs, 3% par rapport à 2018.La valeur moyenne des immobilisations représente 38% du total des actifs. Les capitaux propres des entreprises étatiques s’élèvent à 1.425.050 milliards de dôngs, 4% sur un an.En ce qui concerne les intérêts avant impôt des entreprises étatiques, ils ont atteint 162.750 milliards de dôngs, en baisse de 2% par rapport à 2018.Ces dernières années, indique le rapport, les entreprises étatiques ont toujours été des outils de régulation de l’économie, d’assurance de la bonne mise en œuvre des politiques de macrostabilité, de contrôle de l’inflation et d’apport de revenus conséquents pour le budget de l’État, apportant une contribution importante au développement socio-économique et à la restructuration économique, à la défense et à la sécurité nationales et aux politiques de protection sociale. – CPV/VNA