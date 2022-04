La veille ville de Hoi An dans la province de Quang Nam est en tête de liste des villes les plus hospitalières du Vietnam. Photo: Vietnamplus

Hanoi (VNA) – La plateforme de réservation en ligne Booking.com a publié une liste de 10 destinations touristiques élues par les touristes du monde entier comme les villes les plus hospitalières du Vietnam.

Cette liste est basée sur 232 millions d'avis d'expériences de voyageurs qui ont séjourné dans les sites ci-dessous. Non seulement riches en paysages et en culture, ces destinations offrent également aux clients des expériences accueillantes et une hospitalité inégalée, rendant leur voyage encore plus complet.

La vieille ville de Hoi An (province de Quang Nam) est en tête de liste des villes les plus hospitalières du Vietnam, suivie de Phong Nha (Quang Binh), Ninh Binh, Hue (Thua Thien-Hue), Mui Ne (Binh Thuan), Tuy Hoa (Phu Yen), Mai Chau (Hoa Binh), Dong Hoi (Quang Binh), Sa Pa (Lao Cai) et Con Dao (Ba Ria-Vung Tau).

Hoi An est également entrée dans la liste des 10 villes les plus hospitalières au monde en 2022 par cette plateforme de réservation en ligne. Notamment, Quang Binh a deux destinations sur cette liste.

1. Hoi An

Située sur les rives de la rivière Thu Bon, la veille ville de Hoi An est entrée dans le cœur des touristes par son ensemble architectural unique avec ses maisons typiques en briques jaunes et son riche patrimoine traditionnel.

La meilleure façon d'explorer cette belle petite ville est à pied, les visiteurs trouveront des articles "qui leur conviennent" dans les boutiques d'artisanat disséminées le long des rues.

2. Phong Nha

Avec sa beauté naturelle incroyable et ses habitants aimables, Phong Nha mérite d’être la deuxième ville la plus hospitalière du Vietnam. Photo: VNA



Avec sa beauté naturelle incroyable et ses habitants aimables, Phong Nha mérite d’être la deuxième ville la plus hospitalière du Vietnam. Le mélange de grottes géantes spectaculaires, de stalactites calcaires colorées et de forêts vierges denses transforme Phong Nha en une peinture à l'encre qui captive les visiteurs.

3. Ninh Binh

Le complexe paysager de Trang An. Photo: VNA



Ninh Binh est devenue familière aux touristes internationaux après que son paysage majestueux ait été choisi comme toile de fond pour le film "Kong : Skull Island". Outre les magnifiques montagnes calcaires, les rizières verdoyantes et de nombreux sites historiques impressionnants, Ninh Binh offre également aux visiteurs la possibilité d'explorer la vie rurale rustique avec la compagnie de gentils habitants.

4. Hue

Hue est connue pour sa beauté poétique et romantique. Photo: VNA



Hue, la célèbre ancienne capitale située au centre du Vietnam, est connue pour sa beauté poétique et romantique. Possédant un riche patrimoine, la terre de Hue porte fièrement en elle une quintessence culturelle et traditionnelle fascinante, promettant de captiver tout visiteur passionné d'histoire.

5. Mui Ne

La plage de Mui Ne. Photo: VNA



Avec des conditions idéales pour le sandboard, la planche à voile, le kitesurf ou le kayak, les amateurs de sports extrêmes ont de nombreuses options pour profiter de leur journée à Mui Ne. Les visiteurs peuvent également passer un après-midi tranquille au bord de la piscine, en dégustant des fruits de mer frais dans un restaurant avec une belle vue sur la mer à Mui Ne au son des vagues.

6. Tuy Hoa

La plage de Tuy Hoa. Photo: VNA



Ce sera une destination à ne pas manquer pour les amoureux de la plage, car Tuy Hoa possède un magnifique littoral, pas aussi chaotique que la mer de Nha Trang ou Mui Ne, mais absolument paisible et confortable. Découvrir des récits historiques et culturels ou admirer l'architecture du peuple Champa sont également des expériences intéressantes que les visiteurs ne doivent pas manquer.

7. Mai Chau

Des champs de rizières verdoyantes à Mai Chau. Photo: VNA



Pour ceux qui recherchent une retraite tranquille, proche de la nature et de la culture, loin de l'agitation des zones urbaines, Mai Chau sera certainement une destination idéale. L'idyllique Mai Chau offre aux visiteurs des expériences inoubliables telles que faire du vélo à travers d'immenses rizières, visiter des villages de minorités ethniques, découvrir les danses traditionnelles et la musique.



8. Dong Hoi

Son Doong - la plus grande grotte du monde. Photo: VNA



Grâce à la découverte de Son Doong - la plus grande grotte du monde - , Dong Hoi n'est plus un endroit méconnu. Explorer la magnifique grotte de Son Doong et voir de première main le moment magique où le soleil brille à travers le gouffre de la grotte sont garantis pour être une expérience incroyable à Dong Hoi.

9. Sa Pa

Le village Muong Hoa à Sa Pa. Photo: VNA



Sapa captive des milliers de visiteurs avec ses vues imprenables depuis le sommet de la montagne Fansipan, ses villages ethniques pittoresques et ses champs en terrasses à couper le souffle. La nature chaleureuse et la vie culturelle unique des habitants d'ici sont autant d'attractions que les touristes du monde entier ne peuvent s'empêcher de visiter.

10. Con Dao

La beauté sauvage de Con Dao. Photo: VNA



L'attraction touristique de cet endroit est le magnifique paysage naturel préservé, un littoral bleu clair et de riches récifs coralliens, mélangé à une atmosphère calme et paisible et à des empreintes culturelles et historiques sur toute l'île. -VNA