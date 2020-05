L'Indonésie a été battue par Vietnam 1-3 lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Photo : Dântri

Hanoï (VNA) - L'Indonésie a une excellente occasion de disputer la Coupe AFF 2020, mais l'équipe vietnamienne est le plus grand adversaire de l'équipe indonésienne, estime le journal Kumparan.



La Coupe AFF 2020 devrait avoir lieu à la fin novembre 2020. Les principaux rivaux (la Thaïlande, les Philippines ou la Malaisie) ne sont pas sûrs de pouvoir assister au tournoi, de sorte que l'Indonésie et le Vietnam sont considérés comme les deux candidats les plus brillants.



Le journal Kumparan estime que le Vietnam est le plus grand obstacle qui empêche l'Indonésie de conquérir la Coupe AFF 2020.



La Coupe AFF est également proche du moment décisif des éliminatoires à la 2e tour de la Coupe du monde 2022. La Malaisie et la Thaïlande ont souligné que c'était leur objectif plus important que la Coupe AFF.



« Trois équipes pourraient être absentes, ce qui créera une bonne force motrice pour l'Indonésie à la Coupe AFF. La chance de devenir champion pour la première fois de l'histoire augmente », indique Kumparan.



« Ainsi, seule l'équipe vietnamienne a confirmé qu'elle réapparaîtra fortement pour le tournoi. Il convient également de noter que le Vietnam a géré avec succès la pandémie de COVID-19. Leur championnat national sera de retour à partir du 5 juin. Le football vietnamien aura alors le temps d’achever le tournoi national avant la Coupe AFF ».



Lors des cinq dernières rencontres, le Vietnam a gagné 2, fait match nul 2, perdu 1 devant l'Indonésie. En particulier lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, le Vietnam a battu l'Indonésie 3-0 et est en tête de la poule avec une performance impressionnante. C'est cela qui fait que le journal indonésien s'inquiète.-NDEL/VNA