L'équipe vietnamienne de football féminin . Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Hanoi, 18 avril (VNA) - L’équipe féminine vietnamienne de football a réussi un coup d’éclat en arrachant le nul (2-2) au Gyeongju KHNP lors de son entraînement en République de Corée avant les 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31).



Vite menée par la République de Corée dès la septième minute, le Vietnam a égalisé par Hai Yên (1-1) et doublé la mise par Huynh Nhu à seulement 10 minutes de la fin de la première mi-temps.



Les footballeuses sud-coréennes ont remis les pendules à l’heure en inscrivant leur deuxième but à la 80e minute. Les deux équipes se sont quittées dos à dos à l’issue d’un match à rebondissements.



L’entraîneur en chef de l’équipe de football féminin vietnamienne Mai Duc Chung a déclaré après le match que ses élèves poursuivraient leur entraînement à l’approche des SEA Games 31.



Le 21 avril, l’équipe retournera au Vietnam et se rendra dans la province de Quang Ninh (Nord) pour achever les derniers préparatifs pour le plus grand événement sportif régional.



Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se dérouleront dans la capitale Hanoi et 11 provinces et villes voisines du 12 au 23 mai.



Cette édition devra mettre en vedette 40 sports avec 526 événements et attirer environ 10.000 participants. L’événement biennal était initialement prévu pour fin 2021 mais reporté en raison de l’épidémie de Covid-19. – VNA