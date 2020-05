À Phnom Penh, au Cambodge le 30 mars. Photo: AFP/VNA

Phnom Penh (VNA) - Le gouverneur de Phnom Penh, Khuong Sreng a averti le 18 mai que tous les restaurants qui ne respectent pas les instructions médicales pour empêcher la propagation du COVID-19 seraient temporairement fermés.

Selon lui, certains restaurants et propriétaires de stands de nourriture n'appliquent pas les mesures mises en place par le ministère de la Santé pour se protéger et protéger les clients.



La présidente de l'Association des restaurants du Cambodge Hak Lina a appelé les propriétaires des restaurants à observer les mesures d'hygiène recommandées par le ministère de la Santé pour empêcher la 2e vague d'épidémie de COVID-19.

Le 19 mai, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi a estimé que la pandémie de COVID-19 ne serait pas encore terminée dans un avenir proche. La prédiction est basée sur la tendance de propagation du coronavirus dans certains pays tels que la Russie, l'Inde, le Brésil, l'Arabie Saoudite, et les pays africains, etc.



Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la pandémie de COVID-19 se propage dans 215 pays et territoires. 4,6 millions de personnes ont été contaminées avec 311.000 décès. -VNA