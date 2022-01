Photo : Xinhua/VNA

Vientiane (VNA) – Le Laos, comme le reste du monde, est frappé ces derniers jours par la montée en puissance du nombre de contaminations au Covid-19 après une décrue de l’épidémie.

Le nombre de contaminations supplémentaires enregistrées sur les 24 dernières heures a augmenté à 4 chiffres à 1.281, soit un bilan quotidien en hausse de 548 cas après quatre journées successives de baisse des contaminations à trois chiffres.

En particulier, la province de Sayaboury (au Nord du Laos) est le plus touchée en nombre de nouveaux cas (606), suivie par la capitale Vientiane (227 cas).

Le Laos compte désormais 127.347 contaminations diagnostiquées, avec 507 décès.

Afin de s’adapter rapidement à la nouvelle normalité, les autorités lao sont en train d’accélérer le programme de vaccination des enfants de 12 ans et plus et d’évaluer activement les écoles réunissant les conditions requises pour rouvrir en toute sécurité.

Pour pouvoir rouvrir, les établissements scolaires doivent démontrer qu’elles peuvent se conformer à 70% ou plus des 10 mesures et à 40 recommandations mises en place par le ministère lao de l’Education et des Sports.

Cette année, le gouvernement lao vise à vacciner au moins 80% de la population. –VNA