Hanoi, 8 mai (VNA) - Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Quôc Cuong, envoyé spécial du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, a effectué une visite les 6 et 7 mai au Cameroun.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Quôc Cuong, envoyé spécial du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (droite) et le Premier ministre camerounais Joseph Dion Ngute. Photo : VNA

Il a présenté des lettres de Nguyên Xuân Phuc à son homologue camerounais Joseph Dion Ngute. Il a aussi rencontré le président de l’Assemblée nationale Cavayé Yéguié Djibril, le premier vice-président du Sénat Lamido Aboubakary Abdoulaye et des responsables du gouvernement camerounais.



Le Vietnam souhaite renforcer la coopération dans l’agriculture, la télécommunication et l’énergie avec le Cameroun, un partenaire fiable qui a soutenu la candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, mandat 2020-2021, a indiqué Nguyên Quôc Cuong lors des rencontres.

De leur côté, les dirigeants camerounais ont fait l'éloge de la coopération entre les deux pays ces dernières années et ont appelé à davantage d'investissements vietnamiens dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Le gouvernement camerounais fera des efforts pour résoudre les difficultés rencontrées par les investisseurs étrangers, y compris ceux du Vietnam, et protéger leurs intérêts légitimes, ont-ils promis.

Les deux parties ont évoqué le fonctionnement de la coentreprise Viettel Cameroon SA, affirmant que les deux gouvernements travailleraient ensemble à résoudre les problèmes auxquels la coentreprise était confrontée.

Ils sont convenus d'augmenter le nombre de visites de haut niveau, de finaliser bientôt la ratification de l'accord-cadre de coopération entre les deux pays et de faire avancer les négociations sur des accords sur l'encouragement et la protection des investissements et sur la non double taxation.

Le Cameroun est l’un des 10 plus grands partenaires commerciaux du Vietnam en Afrique, avec des échanges bilatéraux atteignant 219,7 millions de dollars en 2018.

Le Vietnam mène des projets d'investissement direct au Cameroun dont le capital d'investissement total dépasse un milliard de dollars dans les domaines des télécommunications, de l'hydroélectricité et du ciment.

Les deux pays envisagent de renforcer la collaboration dans le secteur agricole dans les années à venir.-VNA