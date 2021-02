Des délégués approuvent la Résolution du 13e Congrès national du Parti. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) est un événement historique du peuple vietnamien dans comme hors du pays, fixant les orientations clés pour un Vietnam prospère.

De nombreux Vietnamiens travaillant ou étudiant dans la ville portuaire d'Odessa, en Ukraine, et en Russie ont exprimé leur joie et leur enthousiasme devant le succès de cet événement.

Le vice-président de l'Association des Vietnamiens de la province d’Odessa, vice-président de l'Association des vétérans vietnamiens en Ukraine, président de l'Association des combattants vietnamiens d'Odessa, Nguyen Van Duc, a déclaré que la Résolution du 13e Congrès national du Parti avait fixé de nombreuses directions de développement pour ces cinq prochaines années, mais aussi ces dix prochaines années jusqu'en 2045.



Il a estimé que le Parti avait mené une lutte acharnée contre la corruption, valorisé les intelligences des populations dans comme hors du pays, la démocratie et promu le consensus de la population pour lutter contre efficacement le COVID-19.



Les ressortissants vietnamiens à Odessa sont fiers que le pays se développe fortement sous la direction du Parti et de l’Etat, espérant que le Parti et le gouvernement accorderont un grand intérêt aux ressortissants vietnamiens souhaitant investir dans le pays.

Le Van Tu, vice-président permanent de l'Association des Vietnamiens de la province d'Odessa, vice-président permanent de l'Association des combattants vietnamiens d’Odessa, a souligné que la sélection du personnel du 13e Congrès national du Parti était très claire et correcte.



Nguyen Van Sinh, membre de l'Association vietnamienne de la province d'Odessa a loué la préparation minutieuse pour le 13e congrès du Parti, la sélection du personnel pour le Bureau politique, le Secrétariat et le Comité central du Parti.



Il a exprimé le souhait que le Parti continue de mener à bien la lutte contre la corruption, affirmant que les ressortissants vietnamiens à Odessa avaient la confiance en les lignes directrices du Parti.



Nguyen Xuan Hoan, étudiant d’une université à Moscou, a exprimé que tout le peuple, dont les expatriés vietnamiens à l’étranger, avaient pu donner leurs suggestions aux projets des documents du Congrès du Parti. Selon lui, les résultats du congrès ont répondu aux attentes de toutes les classes sociales et des membres du Parti dans comme hors du pays. -VNA