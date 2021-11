Hanoi (VNA) - L’élection du Vietnam au Conseil exécutif de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) pour le mandat 2021-2025 revêt une grande importance à bien des égards, selon le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son

Le Vietnam a obtenu 163 voix sur 178 pays votants, lors des élections organisées mercredi 17 novembre au cours de la 41e session de la Conférence générale de l’UNESCO à Paris, en France.S’adressant à la presse jeudi 18 novembre, Bui Thanh Son a déclaré que, parallèlement à sa récente élection au sein d’organisations et d’institutions multilatérales prestigieuses, l’élection du Vietnam au Conseil exécutif de l’UNESCO pour la 5e fois revêt une grande importance à bien des égards.Primo, il continue d’aider à affirmer la politique judicieuse du Parti et de l’État sur la promotion de la diplomatie multilatérale, et la mise en œuvre globale et la combinaison efficace de la diplomatie politique et économique avec la diplomatie culturelle, et de la diplomatie bilatérale avec la diplomatie multilatérale, a-t-il noté.Secundo, l’élection du Vietnam au Conseil exécutif de l’UNESCO avec un nombre très élevé de voix affirme la stature et le prestige du pays sur la scène internationale, montrant que la communauté internationale soutient sa participation active aux activités des organisations internationales, y compris celles de l’ONU.Trio, en tant que membre du Conseil exécutif de l’UNESCO, le Vietnam aura les conditions pour participer directement à la prise et à l’adoption des décisions importantes de cette organisation, ouvrant ainsi la possibilité au pays de garantir les intérêts nationaux au plus haut niveau possible en termes de coopération culturelle, éducative et de formation, scientifique et technologique.

Annonce de la liste des pays élus au Conseil exécutif de l’UNESCO pour le mandat 2021-2025. Photo : VNA

L’élection aidera également le Vietnam à tirer parti des connaissances et des ressources externes pour le développement socio-économique, à promouvoir ses valeurs culturelles et à développer l’éducation, la formation et la science, la technologie, qui correspond à la tendance commune dans le monde et répond aux exigences de développement national dans la nouvelle période, a-t-il indiqué.En tant que membre du Conseil exécutif de l’UNESCO pour le mandat 2021-2025, a-t-il poursuivi, le Vietnam fera valoir son sens des responsabilités et contribuera de manière proactive et active aux activités de l’UNESCO, en particulier sur des questions importantes d’intérêt commun telles que la réforme pour améliorer la démocratie, la transparrence et le prestige de l’organisation; l’élaboration des politiques et la recherche des solutions pour protéger et promouvoir les intérêts des États membres, y compris le Vietnam ; et contribuer aux programmes focaux de l’UNESCO à l’heure actuelle comme l’éthique de l’intelligence artificielle, l’éducation pour le développement durable, la préservation et l’utilisation des valeurs du patrimoine culturel.Le Vietnam est déterminé à assumer les responsabilités d’un membre du Conseil exécutif afin de promouvoir et de mettre en œuvre le rôle de l’UNESCO dans l’intérêt de l’humanité, a noté le ministre, ajoutant que c’était également une bonne opportunité pour le pays de renforcer sa coopération avec l’UNESCO pour ouvrir de "nouveaux espaces de développement", améliorant ainsi la vie spirituelle de la société et créant une base favorable pour que le Vietnam atteigne les objectifs de développement durable. – VNA