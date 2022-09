Le Caire (VNA) - Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a souligné que son pays souhaitait développer des relations avec Singapour dans divers domaines lors d'une réunion le 12 septembre avec le ministre "sénior" et ministre coordinateur chargé de la sécurité nationale, Teo Chee Hean.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, (droite) et le ministre "sénior" et ministre coordinateur chargé de la sécurité nationale, Teo Chee Hean. Photo : ministère égyptien des Affaires étrangères

Selon le communiqué du ministère, les deux parties ont échangé des points de vue sur les questions les plus importantes au niveau international, ainsi que sur leur impact sur la stabilité économique mondiale et les moyens de parvenir à la stabilité et à la sécurité dans de nombreuses zones de conflit.

Ils ont également discuté des sujets les plus importants du programme international d'action pour le climat, notamment les préparatifs en cours de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP27), qui se tiendra du 6 au 18 novembre à Charm el-Cheikh.



Shoukry Shoukry qui est également président de la COP27, a déclaré que l'Égypte se réjouissait de la participation de Singapour à la conférence.

Shoukry Shoukry s'est rendu à Singapour en mars dans le cadre d'une tournée asiatique où il a remis un message au Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong, au nom du président égyptien Abdel-Fattah El-Sisi, reflétant la volonté de l'Égypte de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays.

Plus tôt le 12 septembre, Teo Chee Hean a rencontré au Caire le ministre égyptien de l'Intérieur Mohamed Tawfik pour discuter des mesures visant à renforcer la coopération en matière de sécurité entre les deux pays. - VNA