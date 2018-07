Phnom Penh (VNA) – Les électeurs cambodgiens ont commencé dimanche 29 juillet à 07h00 à se rendre aux urnes dans les 22.967 bureaux de vote pour élire 125 députés à l’Assemblée nationale de la 6e législature.

Le Premier ministre et président du PPC Samdech Techo Hun Sen dans un bureau de vote à Ta Khmao, le 29 juillet. Photo diffusée par la VNA

Selon le Comité national électoral (CNE), environ 8,3 millions d’électeurs sont enregistrés et 20 partis, dont le Parti du peuple cambodgien (PPC, au pouvoir), se présentent dans tout le pays.Le Premier ministre et président du PPC Samdech Techo Hun Sen et son épouse Bun Rany Hun Sen sont allés voter à Ta Khmao, province de Kandal, alors que la plupart des dirigeants des autres partis exercent leur droit de vote à Phnom Penh.Le ministère cambodgien de l’Intérieur a fait savoir qu’environ 80.000 agents de sécurité ont été déployés pour assurer la sécurité et l’ordre public lors du scrutin.Il a indiqué que les législatives se déroulent sous l’œil de près de 100.000 observateurs des 20 partis en lice et de 112 organisations de la société civile dans le royaume et d’environ 500 observateurs internationaux venus de 42 pays.En outre, environ 900 journalistes, dont près de 100 journalistes internationaux, doivent couvrir ces élections.Le CNE devrait annoncer les résultats préliminaires des législatives le 11 août, et les résultats officiels, le 15 août, si aucun parti politique ne dépose de réclamations. – VNA