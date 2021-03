L'Inde et le Vietnam ont tenu jeudi 11 mars des consultations bilatérales sur des questions du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) via une plateforme en ligne.

Le Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) donnera ses avis sur plusieurs questions, dont celles du personnel, lors de sa 54e réunion prévue le 15 mars prochain à Hanoï.

Le PM Nguyen Xuan Phuc et le président du Front de la Patrie du Vietnam Tran Thanh Man ont présidé une réunion pour évaluer la mise en œuvre du statut de de coordination entre les deux parties.

Le Vietnam attache toujours une grande importance à la garantie de la sécurité, de l'ordre social et de la sûreté des habitants dans le pays et des étrangers vivant et travaillant sur son sol.