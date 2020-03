Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Une session spéciale, dans le cadre de la réunion des hauts officiels (SOM) de l'ASEAN, a eu lieu le 4 mars dans la ville de Da Nang (Centre) pour discuter des orientations dans l’édification de la vision du bloc régional après 2025.

Il s’agit d’une initiative importante proposée par le Vietnam visant à orienter le développement à long terme de la Communauté de l’ASEAN après 2025.



Les orientations dans l’édification de la vision de la Communauté de l'ASEAN après 2025 seront liées au processus d'examen à mi-parcours de la mise en œuvre des plans directeurs sur la réalisation de la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2025. Elles visent à promouvoir les efforts de la Thaïlande lors de son mandat à la présidence de l’ASEAN en 2019 et les résultats des recherches réalisées par l'Institut de recherche économique pour l'ASEAN et l'Asie de l'Est (ERIA) sur la Vision de l’ASEAN d'ici 2040.

Les délégués des pays membres ont déclaré soutenir l’initiative du Vietnam, estimant qu’elle était conforme aux évolutions complexes des situations mondiale et régionale.

L'ASEAN doit définir des orientations de développement pour s'adapter efficacement aux opportunités et défis, ont-ils souligné.



Les participants ont partagé des opinions et premières idées sur le développement de la Communauté de l'ASEAN après 2025.



S'adressant à l'événement, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung a souligné que l’édification de la vision de l'ASEAN après 2025 était un processus à long terme et qu’elle nécessitait une approche holistique avec la vaste contribution de toutes les parties prenantes.



Les participants ont déclaré que l’édification d'une nouvelle vision devrait garantir les principes et valeurs fondamentaux de l'ASEAN, hériter et promouvoir les réalisations déjà obtenues; soutenir le rôle actif du bloc dans la résilience aux changements dans le monde et la région; faire jouer pleinement l'identité de l'ASEAN et faire rapprocher celle-ci de ses habitants; renforcer le rôle central de l'ASEAN dans la structure régionale en formation et renforcer sa position sur la scène internationale.



Les résultats des discussions serviront de base à des prochaines consultations, avant d'être soumis aux dirigeants de l'ASEAN pour examen lors de leur 37e Sommet prévu en novembre 2020. -VNA