Désinfection d'une ferme porcine. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Nguyen Xuan Cuong a affirmé que l’édification des zones indemnes d'épizooties est la clé la plus importante de l'élevage et de la médecine vétérinaire pour développer durablement le secteur de l'élevage.

Lors d’une réunion tenue mardi après-midi à Hanoï sur le plan de mise en œuvre de la stratégie de développement de l'élevage pour la période 2021 – 2030 et vision pour 2045, la situation des maladies et la production du vaccin contre la peste porcine africaine, le ministre Nguyen Xuan Cuong a souligné que si la province de Binh Phuoc avait été choisie comme une percée en matière de construction d’une région indemne de maladies, il était nécessaire d’effectuer aussi des tests sur les porcs et vaches, et pas seulement les volailles.

L’édification de zones sécuritaires doit également faire appel à des fond non publics, a-t-il ajouté.

Dans une ferme porcine. Photo: VNA

Le ministre Nguyen Xuan Cuong a déclaré que la recherche d'un vaccin contre la peste porcine africaine était actuellement la principale des priorités.

Après que les États-Unis aient annoncé les résultats de la recherche et sélectionné les souches de virus pour produire des vaccins, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a demandé au Département de la santé animale et à la société Navetco de coopérer activement avec des partenaires américains pour recevoir des sources, mener des recherches, évaluer la sécurité et l’efficacité des vaccins.

Répondant à la presse, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Phung Duc Tien a déclaré que si toutes les conditions étaient favorables, un vaccin commercial contre la peste porcine africaine sera développé au service de la demande domestique à la fin du deuxième trimestre et au début du troisième. -VNA