L'écrivaine Nguyen Thi Kim Hoa. Photo: VOV

Hanoï (VNA) – L'écrivaine Nguyen Thi Kim Hoa vient d'être sélectionnée par Forbes Vietnam pour figurer sur la Liste des 20 femmes les plus influentes au Vietnam.

C'est la première fois que Forbes Vietnam rend hommage aux femmes de tous âges pour leurs activités pionnières et pour avoir surmonté leurs limites et obstacles afin de créer des effets positifs et inspirer la communauté.

Née en 1984 à la province de Ninh Thuan (Centre), Nguyen Thi Kim Hoa est membre de l'Association des écrivains du Vietnam. Les séquelles de la fièvre qu'elle a eue à l'âge de 2 ans ont laissé sa main droite paralysée. Cependant, elle a fait un effort énorme pour s'affirmer dans le domaine littéraire avec de nombreuses œuvres populaires pour adultes et enfants. En plus de 10 ans d'écriture, elle a reçu de nombreux prix prestigieux. -VNA