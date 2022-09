Hanoi (VNA) – Le ministère du Plan et de l’Investissement a annoncé mardi 6 septembre des réalisations socio-économiques importantes enregistrées de janvier à août 2022, appellant à des mesures pour maintenir la dynamique de relance post-Covid-19.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion d’août du gouvernement, à Hanoi, le 6 septembre. Photo : VNA

L’activité économique poursuit sa tendance au redressement, a-t-il indiqué dans un rapport à la réunion gouvernementale d’août, soulignant notamment le maintien de la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l’inflation, l’assurance des grands équilibres macroéconomiques, le soutien actif au redressement et au développement socio-économiques, la stabilisation et l’amélioration de la vie de la population.

Dans le détail, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 3,6% en août ou de 2,58% sur les huit premiers mois de l’année, équivalant à son niveau enregistré sur les périodes correspondantes des années 2018-2021.

En août et au cours des huit premiers mois de l’année, le pays a jugulé l’inflation à un faible niveau tout en enregistrant une croissance décente, ce qui montre la direction et de la gestion efficaces de la macro-économie au Vietnam, a indiqué la gouverneure de la Banque d’Etat du Vietnam, Nguyên Thi Hông.

Les exportations ont progressé de 17,3% en août ou de 15,5% en huit mois, pour un excédent commercial respectivement de 2,42 et 3,96 milliards de dollars.

L’indice de la production industrielle a progressé de 15,6% en août ou de 9,4% au cours des huit premiers mois de l’année, les ventes au détail des biens et des services en août ont effiché une hausse de 50,2% par rapport à la même période de l’an dernier.

Certains ouvrages d’infrastructure importants et stratégiques ont été mis en service, tels que l’autoroute Vân Dôn-Mong Cai, l’autoroute Ha Long-Mong Cai, le pont Thu Thiêm 2...

L’indice de la production industrielle a progressé de 9,4% au cours des huit premiers mois de l’année. Photo : VNA

Jusqu’au 28 août, les capitaux du budget de l’Etat alloués aux projets éligibles ont atteint plus de 505.000 milliards de dôngs (environ 21,5 milliards de dollars), soit 93,2% du plan assigné par le Premier ministre.

Selon un rapport du ministère des Finances, les décaissements de capitaux du budget de l’Etat du premier janvier au 31 août se sont établis à plus de 212.000 milliards de dôngs (plus de 9 milliards de dollars), soit 39,15% du plan assigné par le Premier ministre.

Jusqu’au 2 septembre, les décaissements dans le cadre du Programme de redressement et de développement socio-économique se sont chiffrés à 55.500 milliards de dôngs (près de 2,4 milliards de dollars).

Toutefois, il faut mettre en place des solutions au redressement si l’on considère les défis et difficultés potentiels pour la macro-économie, l’inflation et les grands équilibres, l’attraction des investissements directs étrangers, les marchés des valeurs mobilières, des obligations d’entreprises et de l’immobilier, ont estimé les membres du gouvernement.

Selon le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung, la Banque mondiale prévoit une croissance vietnamienne de 7,5 % en 2022 et 6,7% en 2023 alors que la Banque asiatique de développement et le Fonds monétaire international maintiennent leurs prévisions de croissance à 6,5% et 6% en 2022. – VNA