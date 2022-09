Hanoi (VNA) – Selon le récent rapport publié par l’Office général des statistiques, l’économie vietnamienne a retrouvé son rythme de croissance d’avant la pandémie de Covid-19, et ce, malgré les fluctuations de l’économie mondiale au cours des huit premiers mois de l’année. Ces performances devraient permettre au Vietnam d’atteindre ses objectifs pour 2022.

Photo d'illustration: baodautu.vn

Le conflit en Ukraine, la flambée des prix des matières premières, en particulier des prix des carburants, l’augmentation de l’inflation dans de nombreux pays du monde, la reprise lente des principaux partenaires commerciaux, la recrudescence du coronavirus avec l’apparition de nombreux nouveaux variants… L’économie vietnamienne a été lourdement affectée par ces facteurs.

Cependant, le gouvernement a ordonné aux ministères et localités d’appliquer efficacement les mesures définies dans le programme de reprise socioéconomique pour la période 2021-2025 et les résultats obtenus ont dépassé les attentes. En conséquence, depuis le début de l’année, la stabilisation macroéconomique a été maintenue et l’inflation maîtrisée.

"Les principaux indicateurs restent positifs", a déclaré précise Dô Thi Ngoc, directrice du Département des statistiques et de l’information statistique, relevant de l’Office général des statistiques.

"L’indice de la production industrielle a augmenté pendant plusieurs mois consécutifs pour atteindre une croissance de 9,4 % au cours des 8 premiers mois de l’année. Le commerce et les services se sont fortement redressés. Les ventes au détail totales de biens et services ont progressé de 19,3% en glissement annuel".

Le Vietnam a accueilli 1.441.000 visiteurs étrangers, soit une hausse de 13,7 fois par rapport à la même période de 2021. Le commerce extérieur a maintenu une croissance élevée avec un chiffre d’affaires total estimé à 497,64 milliards de dollars, soit une augmentation de 15,5% en glissement annuel. Le pays a réalisé un excédent commercial de 3,96 milliards de dollars".

"Les entreprises s’adaptent bien à la nouvelle conjoncture. 101.300 entreprises ont nouvellement été créées au cours des huit premiers mois de 2022. L’inflation a été maîtrisée. L’indice des prix à la consommation a augmenté de 2,58% par rapport à la même période de l’an passé, mais reste inférieur au niveau de 2020”, a-t-elle précisé.

Le chiffre d’affaires à l’exportation en août affichait près de 34 milliards de dollars, soit un excédent de plus de 2,4 milliards de dollars. Pour l’économiste Lê Duy Binh, directeur général du Centre d’étude économique Econimica Vietnam, il s’agit d’un facteur important qui soutient la reprise de l’économie nationale.

"L’excédent commercial a largement soutenu la mise en œuvre de nos politiques monétaires alors que la monnaie vietnamienne, le dông, a subi de grandes pressions ces derniers temps. L’indice des prix à la consommation n’a augmenté que d’environ 2,5% et l’inflation d’environ 1,6%. Ce sont de grands succès pour le Vietnam alors que plusieurs économies de la région sont confrontées à de nombreuses difficultés, en particulier à une forte hausse de l’indice des prix à la consommation et de l’inflation", a-t-il expliqué.

Depuis le début de l’année, près de 150.000 entreprises ont nouvellement été créées ou ont repris leurs activités après une suspension en raison de la crise sanitaire, soit une progression de plus de 30% en glissement annuel. En moyenne, chaque mois, le Vietnam compte 18.700 entreprises nouvellement créées ou qui ont repris leurs activités.

Cependant, le nombre d’entreprises qui font l’objet d’un dépôt de bilan reste élevé, ce qui démontre que notre reprise n’est vraisemblablement pas durable, comme l’a indiqué Phan Chi Anh, directeur du Centre d’études en administration des affaires, à l’Université d’économie, relevant de l’Université nationale de Hanoi.

"Les services contribuent à hauteur de 40% à la croissance annuelle du PIB. Si ce secteur ne bénéficie pas du soutien dont il a besoin, son ralentissement risque d’affecter la croissance du PIB national. En fait, les données sur la reprise de l’économie vietnamienne fournies par l’Office général des statistiques et par la Banque mondiale sont similaires. Cependant, le Vietnam doit relever certains défis majeurs tels que les dettes douteuses, la lenteur du décaissement de l’investissement public ou encore la hausse de l’indice des prix à la consommation…", a-t-il ajouté.

Selon les économistes, la pression inflationniste sera encore très importante d’ici à la fin de l’année, voire au début de l’année prochaine. Ainsi, il est essentiel de poursuivre des politiques budgétaires et monétaires flexibles en accordant une attention particulière à la gestion des prix des carburants. Il faut d’ailleurs suivre de près les évolutions du marché du travail et le comportement des consommateurs pour s’assurer que la croissance du PIB garde un rythme élevé et que les grands équilibres de l’économie ne soient pas affectés.

Pour y parvenir, le gouvernement doit faire preuve d’une plus grande détermination afin de mettre en place des politiques plus flexibles et de poursuivre les réformes pour soutenir la reprise de l’économie. Ce processus nécessite également une forte implication non seulement des entreprises, mais de chaque secteur économique et de chaque citoyen. – VOV/VNA