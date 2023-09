La Banque asiatique de développement (BAD) a revu ses prévisions de croissance du PIB pour le Vietnam à 5,8% pour 2023 et 6,0% pour 2024. Photo: vtv.vn



Hanoï (VNA) - La Banque asiatique de développement (BAD) a revu ses prévisions de croissance du PIB pour le Vietnam à 5,8% pour 2023 et 6,0% pour 2024, contre les niveaux de 6,5% et 6,8% donnés en avril dernier, respectivement.



Selon le rapport « Asian Development Outlook » (ADO) rendu public le 27 septembre par la BAD, l'inflation du pays devrait également ralentir pour s’établir à 3,8% en 2023 et 4,0% l'année prochaine.



Les principaux facteurs affectant l'économie vietnamienne comprennent le ralentissement de l’économie mondiale, le resserrement monétaire dans certains pays développés et les perturbations dues à la montée des tensions géopolitiques mondiales.



Shantanu Chakraborty, directeur national de la BAD au Vietnam (au milieu). Photo: VNA

La faiblesse de la demande extérieure a eu un impact négatif sur le secteur manufacturier vietnamien axé sur les exportations, entraînant une diminution de la production industrielle, selon Shantanu Chakraborty, directeur national de la BAD au Vietnam.



Cependant, l'économie vietnamienne reste résiliente et devrait se redresser rapidement dans un avenir proche grâce à une forte consommation intérieure, soutenue par une inflation modérée, un décaissement accéléré des investissements publics et une amélioration des activités commerciales, a-t-il indiqué.



Alors que la production industrielle du Vietnam diminue en raison de la baisse de la demande mondiale, d'autres secteurs devraient connaître une forte croissance. Les investissements publics et le secteur des services devraient être les principaux moteurs de la croissance dans les temps à venir.



Cependant, l'économie vietnamienne serait encore confrontée à de nombreux risques, provenant de facteurs internes et externes. Au niveau national, la BAD a mentionné les problèmes systémiques dans le décaissement des investissements publics et les faiblesses structurelles de l'économie comme le principal risque conduisant à un ralentissement de la croissance.



Des facteurs externes, notamment le ralentissement de la croissance économique mondiale, pourraient avoir un impact négatif sur les perspectives économiques.



Le maintien de taux d’intérêt élevés aux États-Unis et en Europe, tout comme l’appréciation du dollar, pourraient également rendre plus difficile la reprise de la demande extérieure. -VNA