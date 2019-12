L’économie vietnamienne restait dynamique malgré le ralentissement de la croissance économique mondiale, en particulier en Asie, au cours des 11 derniers mois, a déclaré le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc lors de la réunion périodique du gouvernement du 2 décembre.

La stabilité macroéconomique s’est maintenue, le Vietnam a attiré 31,8 milliards de dollars d’investissements directs étrangers, en hausse de 3% par rapport à l’année dernière, et les décaissements ont atteint 17,6 milliards de dollars.

Les exportations ont connu une bonne croissance, avec un excédent commercial de 9,2 milliards de dollars. Les revenus de la vente au détail de biens et services ont également progressé de 11,8%.

Entre-temps, l’indice de la production industrielle a augmenté de 9,3% et le nombre de créations d’entreprises s’est établi à 126.700. En particulier, les arrivées internationales ont progressé de 15,4% par rapport à l’année dernière à la même période pour atteindre 16,2 millions.

Le chef du gouvernement a demandé au secteur de l’agriculture et du développement rural de revoir la prévention et le contrôle des maladies et de redoubler d’efforts pour maintenir la position du Vietnam comme l’un des principaux exportateurs de produits agricoles de l’ASEAN.

Il a demandé aux autorités et aux secteurs de tous les niveaux d’intensifier l’attraction des investissements directs étrangers et de s’attaquer davantage aux problèmes urgents d’ordre culturel, social, environnemental et de sécurité.

Le Premier ministre a demandé aux membres gouvernementaux d’élaborer de nouvelles solutions et initiatives pour atteindre tous les objectifs pour 2020, en particulier assumer le rôle de président de l’ASEAN en 2020 et de membre non permanente du Conseil de sécurité de l’ONU en 2020-2021. - VNA