Hanoi (VNA) - La situation économique du Vietnam à la fin du premier trimestre reflète clairement les difficultés auxquelles le pays est confronté, avec une croissance du PIB de seulement 3,32 % - très faible pour la dernière décennie. Cependant, les données montrent que l'économie pourrait se redresser au deuxième ou au troisième trimestres.

Les difficultés rencontrées sur de nombreux marchés d'exportation obligent cette entreprise à rechercher des mesures pour maintenir ses commandes. Changer sa façon de faire devrait l'aider à surmonter les difficultés et à faire des percées cette année.



Mai Thi Ngoc Thuy, directrice du Fabricant de meubles JAGER, a déclaré :‘’Nous sommes convaincus que le nombre de commandes doublera par rapport à 2022.’’

Les données montrent que les baisses de production dans un certain nombre de secteurs clés ont fait baisser la valeur ajoutée de l'industrie dans son ensemble au premier trimestre de 0,82 % par rapport à la même période de l'année dernière. Cependant, les prévisions pour le deuxième trimestre sont plus positives, avec seulement 33 % des entreprises estimant que ce sera plus difficile.



Pour sa part, Phi Thi Huong Nga, directrice générale du Département des statistiques de l'industrie et de la construction, a estimé que "Calculée par mois, la production industrielle a commencé à se redresser. Cette reprise sera plus nette au deuxième trimestre lorsque la production sera élevée. Les commandes intérieures et à l'exportation seront également meilleures qu'au premier.’’



Le chiffre d'affaires à l'exportation au premier trimestre était estimé à un peu plus de 79 milliards de dollars, en baisse de 12% par rapport à la même période de l'an dernier. Cependant, de nombreux signes indiquent que l'inflation ralentit progressivement dans de nombreuses grandes économies, une reprise de la demande des consommateurs pourrait aider à relancer les exportations dans un avenir proche.- VNA

