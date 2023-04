Hanoi (VNA) – De nombreuses organisations internationales estiment que le Vietnam est toujours dans une position favorable pour sortir des difficultés et prendre son envol économique. Le tableau économique du Vietnam des mois prochains devrait présenter des points positifs.

Hô Chi Minh-Ville à vue d'oiseau. Photo: VNA



Selon le rapport sur l’économie de l’Asie de l’Est et du Pacifique en avril 2023 publié la semaine dernière par la Banque mondiale, parmi les principales économies de cette région, des pays comme l’Indonésie, les Philippines et le Vietnam devraient enregistrer une croissance en 2023 mais à un rythme plus modeste qu’en 2022.«Le Vietnam dispose encore d’une marge de manœuvre pour mettre en œuvre des mesures de promotion de la croissance, contrairement à de nombreux autres pays. La mise en œuvre efficace des principaux projets d’investissement public sera l’une des clés pour la croissance à court et long terme. De plus, les politiques budgétaire et monétaire doivent être mises en application de manière synchrone pour soutenir la croissance économique et assurer la stabilité macroéconomique», a déclaré Carolyn Turk, directrice de la Banque mondiale au Vietnam."L’économie du Vietnam s’est profondément intégrée à l’économie mondiale avec des relations avec de nombreuses grandes économies du monde telles que les États-Unis, l’UE, le Japon... Outre ses partenaires commerciaux traditionnels, le Vietnam a de nombreuses options pour en trouver de nouveaux. L’expansion du commerce extérieur est nécessaire et importante», a déclaré le professeur d’économie Vladimir Mazyrin, directeur du Centre d’études sur le Vietnam et l’ASEAN relevant de l’Académie des sciences de Russie.Le rapport "Les perspectives économiques pour l’Asie du Sud-Est, la Chine et l’Inde 2023 : relancer le tourisme après la pandémie" publié le 31 mars par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) indique que la croissance économique du Vietnam est tirée par les investissements étrangers dans le secteur manufacturier, en particulier l’électronique, la fabrication de machines, le textile et la chaussure, et bénéficie de l’assouplissement des mesures de prévention et de contrôle du Covid-19 de la Chine.Selon ce rapport, l’économie vietnamienne devrait croître de 6,6% cette année et à un rythme similaire en 2024. Avec ce rythme, le Vietnam continue de dominer les cinq plus grandes économies d’Asie du Sud-Est. – CPV/VNA