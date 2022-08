Bangkok, 9 août (VNA) - L'économie thaïlandaise devrait encore croître de 2,75% à 3,5% cette année, grâce à l'augmentation des exportations, plus de touristes et au soutien du gouvernement, mais fait face à des pressions inflationnistes croissantes, selon le Comité mixte permanent du commerce, de l'industrie et du secteur bancaire (JSCCIB).

Des touristes visitent un temple à Chiang Mai, en Thaïlande. Photo : AFP/VNA

Selon JSCCIB, les exportations devraient augmenter de 6% à 8% cette année, contre une prévision précédente de 5% à 7%. La Thaïlande devrait accueillir de 7 à 8 millions d'arrivées de touristes étrangers cette année, contre près de 40 millions en 2019.Il prévoit une inflation globale de 5,5% à 7% cette année, au-dessus de la fourchette cible de 1% à 3% de la banque centrale.Plus tôt, s'exprimant après la réunion du gouvernement le 2 août, le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha a affirmé que la situation macroéconomique du pays a une tendance positive et a prévu que la Thaïlande pourrait atteindre une croissance économique de 3,3 % en 2022 et de 4,2 % en 2023.Le Premier ministre thaïlandais a affirmé que la situation financière du pays est très stable et solide grâce à des politiques monétaires et fiscales prudentes et disciplinées, reflétant l'intérêt croissant des investisseurs étrangers pour la Thaïlande.Selon Prayut Chan-o-cha, la consommation privée et le pouvoir d'achat des personnes à revenu élevé se redressent au second semestre de cette année, parallèlement à la reprise du nombre de touristes internationaux.Le nombre de visiteurs internationaux en Thaïlande en 2022 devrait atteindre 6 millions, supérieur aux prévisions précédentes de 5,6 millions. En 2023, ce chiffre devrait atteindre 19 millions, soit 50 % de 2019 - la période précédant l'épidémie de COVID-19.- VNA