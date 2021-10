Hanoi (VNA) – L’économie privée occupe une place de plus en plus importante dans l’économie mais peut encore faire d’importants progrès dans l’amélioration de ses capacités dans la nouvelle période, a-t-on appris d’un séminaire organisé le 19 octobre à Hanoi.

Le secteur privé a connu ces dernières années un fort développement tant en ampleur qu’en envergure. Photo: congthuong.vn

Le secteur privé contribue pour 40% au PIB vietnamien et créé des millions d’emplois avec un salaire moyen de 8,3 millions de dôngs/mois en 2020, a indiqué la Docteure Nguyên Thi Luyên, cheffe adjointe du Département de recherche sur le développement et la réforme des entreprises de l’Institut central de gestion économique (CIEM).



Au cours des cinq dernières années, le nombre d’entreprises privées dans la liste des 500 plus grandes entreprises du Vietnam n’a cessé de croître. Six d’entre elles sont entrées dans la liste des grandes entreprises en Asie et au monde.



Le nombre d’entreprises privée a augmenté d’environ 325.000 en 2011 à 647.000 en 2019 et leur capital production, de 6.875.000 milliards de dôngs à 24.024.000 milliards de dôngs, soit une augmentation de près de 3,5 fois.



Vue du séminaire, à Hanoi. Photo : VNA



Cependant, selon la Dr. Nguyên Thi Luyên, le secteur privé est important en nombre, mais regroupe principalement des petites et micro-entreprises, le niveau technologique, le management et la compétitivité laissent encore à désirer.

Estimant que le secteur privé n’a pas bénéficié les mêmes soutiens pendant l’épidémie de Covid-19, le professeur associé-Dr Trân Dinh Thiên, ancien directeur de l’Institut d’économie du Vietnam et membre du groupe consultatif économique du Premier ministre, a déclaré que les politiques de soutien doivent être équitables pour les entreprises tant privées qu’étrangères.

Selon les données du ministère du Plan et de l’Investissement, fin 2020, le pays recensait plus de 800.000 sociétés privées opérant selon la Loi sur les entreprises et plus de 5,4 millions de foyers commerciaux.

Conscient de l’importance du secteur privé, le Parti communiste vietnamien a promulgué en 2017 la Résolution N°10 mettant l’accent sur la nécessité d’en faire un moteur de l’économie de marché à orientation socialiste.– VNA