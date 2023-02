Photo: Internet

Hanoï (VNA) – Le Vietnam a figuré parmi les marchés numériques à la croissance la plus rapide au monde en 2022.Selon l'enquête Digital Economy Index menée par le Financial Times et la société de recherche technologique Omdia, malgré sa petite taille, le marché numérique vietnamien a occupé l’année dernière le 2e rang mondial en termes de rythme de croissance, juste derrière l’Inde.La taille de l’économie numérique du Vietnam a atteint 23 milliards de dollars en 2022, soit une croissance annuelle de 28%, et est sur la bonne voie pour atteindre 49 milliards de dollars d'ici 2025, selon le rapport sur l' économie numérique de l'Asie du Sud-Est (e-Conomy SEA), publié par Google, Temasek et Bain & Company.L’année dernière, le Département du commerce électronique et de l’économie numérique, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a autorisé 7.893 entreprises, organisations et 2.609 particulier à créer des comptes pour participer à des activités économiques numériques.Les services de technologie de l’information ont été le principal contributeur à l'économie numérique du Vietnam en représentant environ 30% de sa valeur totale. Ils ont été suivis par le commerce économique (14,3%) et la fabrication de matériels informatiques (12,83%). -VNA