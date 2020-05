Hanoi (VNA) – Selon le rapport sur l’économie numérique en Asie du Sud-Est de Google, Tamesek et Bain & Company en 2019, l’économie numérique du Vietnam et de l’Indonésie s’est développée en tant que "dragons déchaînés", arrivant en tête en Asie du Sud-Est et devrait atteindre l’objectif de 43 milliards de dollars d’ici 2025.

Photo d’illustration : dalat-info



L’économie mondiale a connu de nombreuses fluctuations après l’éclosion mondiale du COVID-19. La distanciation sociale est vraiment une opportunité pour les gens de reconnaître la supériorité de l’économie numérique et de la nécessité d’un processus de conversion numérique.



Avant la pandémie, International Data Coperation avait prévu que, d’ici 2022, la valeur de la transformation numérique dans le monde serait de 2.000 milliards de dollars et croîtrait 4 fois plus que la croissance moyenne du marché des services technologiques. Après la pandémie, les choses pourraient devenir encore plus rapides.

Selon le rapport sur l’économie numérique en Asie du Sud-Est de Google, Tamesek et Bain & Company en 2019, l’économie numérique du Vietnam et de l’Indonésie s’est développée en tant que "dragons déchaînés", arrivant en tête en Asie du Sud-Est (représentant environ 38%) et devrait atteindre l’objectif de 43 milliards de dollars d’ici 2025. Le COVID-19 incitera les entreprises régionales à accélérer la transformation numérique.

Dans l’économie numérique, la plateforme numérique joue un rôle important. Au Vietnam, ce concept est constamment mis en avant dans la "Stratégie nationale de transformation numérique" publiée en 2019.



Selon Nguyen Ai Viet, ancien directeur de l’Institut des technologies de l’information (Université nationale de Hanoi), la transformation numérique est la transformation de nouvelles méthodes de production, basées sur les science et technologies. En conséquence, la plateforme numérique est au cœur de la transformation numérique. "La transformation numérique est une opportunité pour le Vietnam", a souligné M. Viet.



La transformation numérique est le processus d’utilisation de la technologie numérique pour renouveler les activités commerciales afin de répondre aux besoins des entreprises et des marchés. La transformation numérique doit être clairement distinguée de la numérisation. Au Vietnam, l’attaque de COVID-19 et les ordonnances de distanciation sociale ont aidé les entreprises à prendre conscience du rôle de plus en plus important de la transformation numérique.



Cependant, les chiffres d’avant le COVID-19 ont montré que le processus de transformation numérique au Vietnam était lent, manquait de compétences numériques et humaines, d’une plate-forme et de réflexion numérique. Les défis de la culture numérique dans les entreprises sont encore des faiblesses dans la transformation numérique.



Un rapport de la VCCI a montré que le nombre des PME au Vietnam représente plus de 98% du total, mais le niveau scientifico-technologique et de l’innovation est limité. 80-90% de machines utilisées dans les entreprises vietnamiennes sont importées, près de 80% sont d’anciennes technologies des années 80 et 90.



Selon un sondage du ministère de l’Industrie et du Commerce, 16 sur 17 secteurs interrogés sont à un faible niveau de préparation à l’application de la transformation numérique dans les activités des entreprises. Notamment, le nombre d’entreprises commençant à peine à connaître la transformation numérique représente plus de 80% du total. – CPV/VNA