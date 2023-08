Photo d'illustration : Xinhua/VNA

Kuala Lumpur, 11 août (VNA) – Le gouvernement malaisien s'attend à ce que le secteur de l'économie numérique contribue à hauteur de 25,5 % à son produit intérieur brut (PIB) d'ici 2025, a déclaré le ministre malaisien des Communications et du Numérique, Fahmi Fadzil, le 10 août.Le taux actuel est de 23 %.Selon le ministre, l'économie numérique joue un rôle important dans le cadre de l'économie MADANI et dans l'orientation future de l'économie du pays pour créer un marché plus large pour les Malaisiens afin qu'ils ne soient pas liés uniquement au marché local.Il a déclaré qu'en plus de fournir un marché plus large, le secteur permet aux Malaisiens de travailler depuis n'importe quel endroit à condition qu'ils aient accès à une connexion Internet stable.Il a déclaré que l'objectif principal du ministère était de fournir l'infrastructure complète nécessaire pour réduire la fracture numérique et fournir des forfaits Internet stables et bon marché, en plus de prendre des mesures pour améliorer les compétences en littératie numérique.Avec le cadre de l’économie MADANI lancé par le Premier ministre Datuk Seri Anwar Ibrahim le 27 juillet, la commercialisation des produits locaux dans le cadre des initiatives prévues par le gouvernement pour le secteur de l'économie numérique peut atteindre au moins 652 millions de personnes en Asie du Sud-Est.Au 31 juillet, un total de 5.515 des 7.509 sites 5G prévus avaient été achevés pour atteindre une couverture de 66,8 % des zones peuplées (CoPA), tandis que la couverture 4G avait atteint 96,2 % de la CoPA à l'échelle nationale.Fahmi Fadzil a déclaré qu'il existe quatre fournisseurs de haut débit par satellite, dont Starlink, pour les zones qui n'ont pas accès à Internet.L'idée de l'économie MADANI repose sur deux facteurs importants : l'autonomisation des personnes et l'accent mis sur l'innovation et l'inclusivité. - VNA