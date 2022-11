Manille (VNA) - L'économie numérique des Philippines s'élevait à 1,87 billion de pesos (32 milliards de dollars), en hausse de 7,8 % par rapport à 2020, selon les données de l'Autorité philippine des statistiques (PSA).



L'agence a déclaré que l'économie numérique avait contribué à hauteur de 9,6 % au produit intérieur brut du pays l'année dernière.



Sur le total des transactions numériques en 2021, l'infrastructure numérique constituait la part du lion de 79,6 % ; le commerce électronique a contribué pour 17,6 %, tandis que les médias ou contenus numériques ont représenté 2,8 %.



Le PSA a déclaré que les strictes restrictions de quarantaine pendant la pandémie de COVID-19 en 2020 et 2021 ont fortement impacté les transactions de commerce électronique, en particulier dans l'hébergement, les transports et d'autres activités liées au tourisme.



L'emploi dans les infrastructures numériques a enregistré la part la plus élevée en 2021, avec 76,9 %, suivi du commerce électronique (20,7 %) et des médias ou contenus numériques (2,4 %).- VNA

