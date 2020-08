L'ambassadeur du Vietnam en Inde, Pham Sanh Châu, s'exprime lors du Sommet d'affaires virtuel qui se tient du 4 au 6 août. Photo: Ambassade du Vietnam en Inde



New Dehli (VNA) - L'économie numérique contribuera à renforcer la connectivité et l'intégration entre l’Inde, l’ASEAN et l’Océanie, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam à New Dehli, Pham Sanh Châu, lors de l’événement virtuel « Indo ASEAN Oceanic Business Summit & Expo », qui se tient du 4 au 6 août.

La pandémie de COVID-19 a gravement affecté l'économie et le commerce du monde, et les procédures administratives lourdes dans chaque pays ont également rendu la tâche plus difficile pour les entreprises, a-t-il précisé.

Le diplomate vietnamien a appelé les gouvernements à promouvoir le développement de l'économie numérique, l’application des technologies de l'information dans le système administratif pour favoriser la connectivité et l'intégration Inde – ASEAN – Océanie.

Pour lever les obstacles causés par la situation épidémique aux flux commerciaux internationaux, selon lui, il faut la détermination politique de tous les pays de la région.

Pham Sanh Chau a abordé la délivrance par l’Inde d’un certificat d’origine électronique (e-CO) au cœur de la pandémie, qui n’est pas incluse dans l’accord de libre-échange ASEAN - Inde. Le Vietnam, en tant que président de l'ASEAN en 2020, a accompagné l'Inde et d'autres pays pour traiter cette question, a-t-il indiqué.

Organisée par la Confédération de l’industrie indienne (CII), la première édition de l’événement « Indo ASEAN Oceanic Business Summit & Expo » (Sommet et Salon d’affaires Inde – ASEAN – Océanie) se focalise sur les biotechnologies, les produits pharmaceutiques et la santé, les produits agricoles, l’énergie, les énergies renouvelables et l’électricité, les services logistiques et la chaîne d'approvisionnement… -VNA