Kuala Lumpur, 26 janvier (VNA) - L'économie malaisienne devrait se développer à un rythme plus lent cette année alors que le pays se remet progressivement des politiques et mesures de confinement, a déclaré le professeur Geoffrey Williams de l'Université des sciences et technologies de Malaisie (DOIT).

À Kuala Lumpur, en Malaisie. Photo : Xinhua/VNA

Lors du Forum sur les perspectives économiques et stratégiques de la Malaisie en 2022, Geoffrey Williams a déclaré que même si le pays connaîtrait une croissance économique, les chiffres ne seraient pas aussi optimistes que prévu par les prévisionnistes internationaux en raison de divers facteurs, notamment les politiques de confinement.

Selon le professeur, le produit intérieur brut du pays augmentera d'environ 3,5 % car les politiques de confinement ont affecté tous les aspects de l'économie nationale, avec une baisse des salaires médians. Il s'attend également à ce que l'inflation soit d'environ 1,6 %. Il peut augmenter lentement, mais il sera inférieur à 2 % d'ici la fin de 2022.

Concernant l'impact du budget 2022, Geoffrey Williams a souligné l'importance d'établir une institution budgétaire indépendante dans le pays pour aider à comprendre l'impact des discussions budgétaires d'un point de vue médico-légal, qui rendrait directement compte au Parlement et au peuple.- VNA