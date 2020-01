Le ministre de l’Industrie et du Commerce Trân Tuân Anh

Hanoi (VNA) - Redynamiser les liens économiques entre les États membres de l’ASEAN est l’une des priorités du Vietnam en 2020 alors que le pays assume la présidence de l’Association.



L’intégration économique du Vietnam



L’ASEAN est un partenaire commercial très important du Vietnam. Si en 1996, la valeur des échanges commerciaux entre le Vietnam et les autres économies membres n’atteignait que six milliards de dollars, aujourd’hui, ils se chiffrent à 60 milliards.



Après son adhésion à l’ASEAN, l’intégration du Vietnam à l’économie mondiale s’est accélérée. À ce jour, le pays a signé seize accords de libre-échange dits «de nouvelle génération» avec plusieurs puissances économiques, dont quinze sont membres du G20.



Le ministre de l’Industrie et du Commerce Trân Tuân Anh a affirmé :



« L’ASEAN était notre porte d’entrée vers le monde. En tant que membre de l’ASEAN, notre pays a pu nouer des relations politiques, diplomatiques et économiques et devenir un partenaire fiable de nombreux pays dans et à l’extérieur de la région. Notre influence a été renforcée sur la scène internationale. »



Mondialisation oblige, le Vietnam doit restructurer son économie, trouver un nouveau modèle de croissance et poursuivre sa lancée vers une économie socialiste de marché. Trân Tuân Anh a précisé :



« Conscient des avantages d’une coopération économique multilatérale, le Vietnam a activement participé à la construction de la communauté économique aséanienne. Fondée en décembre 2015, elle est appelée à devenir un pôle de développement majeur en Asie-Pacifique. »



Stimuler la connexion et la résilience de l’ASEAN



En 2020, le Vietnam élaborera sa stratégie de développement socio-économique et sa politique étrangère pour la prochaine décennie.

En tant que Président de l’ASEAN, le Vietnam se devra de mener une réflexion avec les États membres sur les moyens de répondre aux enjeux de la quatrième révolution industrielle et de se protéger du protectionnisme et des conflits commerciaux. Il sera également nécessaire de soutenir les startups, de développer le e-commerce et de lever les barrières douanières.



Trân Tuân Anh a souligné :



« Assumer la présidence de l’ASEAN est une mission très importante. Il faut être capable de répondre aux défis et de s’adapter aux évolutions régionales et internationales. Il faut également redynamiser les relations nouées entre les États membres ainsi qu’entre l’ASEAN et ses partenaires. »



En 2020, le Vietnam présentera ses dix-sept initiatives destinées à stimuler l’investissement, le commerce et la technologie. Il entend également faire avancer l'Accord de Partenariat économique global régional afin d’intensifier les échanges commerciaux entre les Etats membres. -VOV/VNA