Hanoï, 19 avril (VNA) - L'impact de la pandémie de COVID-19 couplé au confit militaire russo-ukrainienne pourrait entraîner une baisse de l'économie indonésienne à 4,6% cette année, a déclaré le président de l'Assemblée consultative du peuple (MPR), Bambang Soesatyo.

Siège de la Banque d'Indonésie à Jakarta. Photo : Bloomberg/VNA

Bambang Soesatyo a déclaré que le conflit a perturbé le marché des matières premières, le commerce et le marché financier mondial, tandis que plusieurs prix des produits ménagers et énergétiques ont grimpé en flèche de manière incontrôlable, provoquant ainsi une forte inflation, a rapporté l'agence de presse Antara.Le responsable a informé que le 5 avril, la Banque mondiale a prévu une croissance économique pour les pays d'Asie de l'Est et du Pacifique, y compris l'Indonésie, comme alerte précoce. La plupart d'entre eux devaient connaître une croissance économique lente en raison de facteurs de stress, notamment la guerre russo-ukrainienne.La croissance économique de l'Indonésie devrait être plafonnée à 5,1 % en 2022, soit 0,1 % de moins que la projection publiée en octobre 2021. Le pire scénario est que la croissance pourrait chuter à 4,6 %.Pour résoudre le problème, Bambang Soesatyo a exhorté le Comité de stabilité du système financier, composé du ministère des Finances, de la Banque d'Indonésie, de l'Autorité des services financiers et de la Société d'assurance des dépôts (LPS), à améliorer la coordination pour anticiper la situation. - VNA